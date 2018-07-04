Apartmana giren yılan doğaya bırakıldı İzle

-Yılanın yakalanması

-Boş arazi ve yılanın bırakılması



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir apartmanın girişinde yakalanan yılan itfaiye tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı. Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi 26. Sokak'taki bir apartmanda vatandaşlar büyük bir yılan gördü. Yılanı yakalayamayacağını anlayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı özel ekipmanla yakaladı. Yılan, daha sonra kent merkezinden uzakta boş bir arazide doğal yaşam alanına bırakıldı. (HLL-

