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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Apartman merdiveninde ceset bulundu - ADANA İzle

Apartman merdiveninde ceset bulundu - ADANA İzle

- Olay yerindeki polis ve sağlık ekiplerinden detaylarApartman merdiveninde ceset bulunduADANA (AA) - Adana ’da bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit ettYapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

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