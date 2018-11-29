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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Apartman girişini sel suları kapatınca, vatandaş ekmeğini balkondan oltayla aldı

Apartman girişini sel suları kapatınca, vatandaş ekmeğini balkondan oltayla aldı

apartmana oltayla ekmek çekilmesi

( EDİRNE ) EDİRNE

Sosyal Medya Şiddetli Yağış Felaket Suriye Olta 


- Edirne’de geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve su taşkınları kentin büyük bir bölümünü etkiledi. Apartman girişini sel suları kapatınca, bir vatandaş ekmek poşetini balkondan uzattığı olta ile yukarı çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hızla yayıldı. Edirne’de, yaşanan şiddetli yağış sonrası kent büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, büyük ölçüde maddi hasara yol açıldı. 'Ekmek' balıkçılığı Bir apartman girişinde sel sularının yüksekliği nedeniyle kapanması sonrası, apartman sakinleri balkondan attığı oltayla kendilerine ulaştırılmak istenen ekmek poşetini aldı. Görüntülerin sosyal medya da paylaşılmasının ardından ortaya ilginç anlar çıktı. Öte yandan, Edirne Merkez’de bulunan İstasyon Mahallesi Nane Sokak üzerinde yer alan ve videoya konu olan apartmanın girişinin sel sularından temizlendiği ve herhangi bir mahsuriyetin söz konusu olmadığı öğrenildi. (KU-
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