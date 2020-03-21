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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Apartman girişinde eşini vurup kaçan eski koca yakalandı, silah denizden çıktı

Apartman girişinde eşini vurup kaçan eski koca yakalandı, silah denizden çıktı

Polisler detay

Polis Deniz Polisi Akalan 

-Tabanca detay
-Tabancanın muhafazaya alınması
-detay
-ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

( ANTALYA )- Antalya’da eski eşini takip edip silahla yaralayan şüpheli yakalandı- Şüphelinin denize attığı tabanca, deniz polisi tarafından çıkarıldı ANTALYA

- Antalya’da 1 çocuk annesi eski eşini yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin denize attığı tabanca da bulundu. Sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesinde meydana gelen olayda, Ali K, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Çiğdem Bal’ı(41) takip edip apartman girişinde sağ bacağından tabancayla yaralamıştı. Olayın ardından siyah bir otomobille kaçan Ali K, birkaç sokak ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K, ifade işlemleri içinde Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ali K,’nın olaydan sonra, kullandığı tabancayı Sahil Yaşam Parkından denize attığı belirlendi. Yaklaşık 10 metre açıktan bulunan tabanca Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. (İA-
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