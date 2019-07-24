Apartman dairesinden yükselen dumanlar mahalleliyi korkuttu

-Meraklı vatandaşlar

-Yangının meydana geldiği apartman

-Röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Pendik'te bulunan üç katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Edinilen bilgiye göre; Pendik Kaynarca Mahallesinde bulunan üç katlı bir apartmanın en üst dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören mahalleli ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kısa sürede yangına müdahale etti. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken, binanın bulunduğu caddenin bir bölümü güvenlik amacıyla kapatıldı. Görgü tanığı vatandaş ise olayı şöyle anlattı; "Hastaneden geldim. Şöyle cama doğru baktım yangın olduğunu fark ettim hemen binaya koştum. Elektrik saatini ve doğal gaz saatini kapattım. Binada kimse yoktu itfaiyeye haber verdik. Onlar gelene kadar baya bir şey yandı, ama şükür yapacak bir şey yok." Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

