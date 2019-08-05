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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Apartman dairesinde yangın - MANİSA

Apartman dairesinde yangın - MANİSA

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Olay yerinden görüntüler Manisa 'da yangın - Apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmandakileri tahliye ederek yanan dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtardı.Dumandan etkilenen Gürkan Yazgan (48) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Feyza Gülnar (23) ve üç çocuğu ise Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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