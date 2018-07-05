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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Apartman dairesinde uyuşturucu serası - ANTALYA

Apartman dairesinde uyuşturucu serası - ANTALYA

- Apartman dairesinde uyuşturucu serası - Uyuşturucu yetiştirilen evden detay görüntülerApartman dairesinde uyuşturucu serası - Antalya 'da bir kişi, apartman dairesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, apartman dairesinde uyuşturucu ürettiği ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu imal edildiği yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenledi.
M.T'ye ait dairede, 160 gram skunk esrar maddesi, 182 kök skunk kenevir bitkisi, elbise dolabı görünümünde 2 uyuşturucu imalathanesi, 4 fan, 30 metre uzunluğunda havalandırma borusu, 6 havalandırma aparatı, 7 ısı ölçer, 2 havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç ve gübre ile 300 saksı ele geçirildi.Gözaltına alınan M.T. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

Uzunlu Jandarma Uyuşturucu Gübre İmalathane 

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