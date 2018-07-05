Apartman dairesinde ’uyuşturucu serası’



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Seraya çevrilen dairede, 160 gram ile 182 kök ’skunk’ ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulsunan My Marin Sitesi’ndeki bir dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye bu sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Ekipler, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Baskın düzenleyen ekipler, dairede gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, uyuşturucu için dairenin adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M. T.’nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarıya aktardığı gözlendi. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Baskında, Türkiye’deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen ve yeşil kokain olarak da bilinen 160 gram ’skunk’ isimli uyuşturucu, evin balkonundaki saksılara ekili vaziyette 182 kök ’skunk’ kenevir bitkisi, 2 adet elbise dolabı görünümünde sera, 4 adet fan, 14 adet aydınlatma projektörü, 30 metre alüminyum kaplı havalandırma borusu, 6 adet havalandırma aparatı, 7 adet ısı ölçer, 2 adet havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç, uyuşturucu ekiminde kullanılan gübre ile 300 adet boş saksı ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi M. T. tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

