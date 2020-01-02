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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

olay yerinden görüntü

( MANİSA )- Annesinin markete gitmesi nedeniyle evde yalnız kalan çocuk, yangın çıkan daireden kendi imkanlarıyla çıktı MANİSA

Polis Market Ağrı Merkez Sağlık Ekipleri Yükselen 


- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evde yalnız bulunan çocuk yangın esnasında kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Şehitler yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katından yükselen dumanı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mahmut Girgin'e ait evde hasar oluştu. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk evden kendi imkanları ile çıkarken, çocuğun babasının işte olduğu ve annesinin ise yangın sırasında markette gittiği öğrenildi. (İLK-SC-
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