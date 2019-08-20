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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı - KIRKLARELİ

Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı - KIRKLARELİ

- Yarasalardan görüntüApartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın boşluğunda yakalanan 60 yarasa yavrusu doğaya salındı.Alınan bilgiye göre, Arda Caddesi'ndeki bir binanın sakinleri apartmanlarının boşluğunda yuvalanan yarasaların olduğunu itfaiyeye bildirdi.Ekipler, boşluğun tavanındaki 60 yavru yarasayı file yardımıyla topladı. Yarasalar daha sonra doğaya bırakıldı.

Salar Bild Akalan Irak 

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