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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Apartman alev alev yandı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Yanan daire

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Alevler detay
-Eşyaların zeminden taşınması
-İtfaiyenin su sıkması
-İtfaiyenin soğutma çalışması
-Meraklı kalabalık
-Yangını izleyenler
-detay

( ANTALYA )- Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi- Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi ANTALYA

- Antalya'da, 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangın vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi. Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesindeki 6 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Hikmet Ürek'in yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binanın üst katlarındaki dairelerde etkilendi. Zemin kattaki dükkanlardaki iş yeri sahipleri ürünlerini yangından zarar görmemesi için bölgeden uzaklaştırdı. Binadaki vatandaşlarda dumandan etkilenmemeleri için polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. Film izler gibi itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yangın nedeniyle ara verilen tramvay seferlerin ise 1 saatlik aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
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