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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Apartheid karşıtı aktivist Winnie Mandela hayatını kaybetti - JOHANNESBURG Video

Apartheid karşıtı aktivist Winnie Mandela hayatını kaybetti - JOHANNESBURG Video

- Winnie Mandela'nın hayatını kaybetmesi - Winnie Mandela'nın evinin önünde toplanan kalabalık - Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Winnie Mandela'nın evi önünde açıklama yapmasıApartheid karşıtı aktivist Winnie Mandela hayatını kaybettiJOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela - Mandela 81 yaşında hayata veda etti.Mandela ailesinden yapılan açıklamada, Mandela'nın uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu başkent Johannesburg 'daki Milpark Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada Mandela'nın kötüleşen durumundan ötürü yılbaşından bu yana birçok kez hastanede müşahade altına alındığı belirtildi.Madikizela - Mandela'nın Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden biri olduğu ve bu uğurda birçok kez özgürlüğünden mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, Nelson Mandela'nın Robben Adası'nda hapsedildiği yıllarda, onun ilkeleri doğrultusunda Güney Afrika'da adalet mücadelesinin en bilinen yüzlerinden birinin Madikizela - Mandela haline geldiği vurgulandı.Açıklamada, "O, yetişkin hayatının büyük bölümünü halkının davasına adadı. Halk da onu Ülkenin Anası olarak bağrına bastı." ifadeleri yer aldı.Nelson Mandela'yla 1957'de evlenen Madikizela - Mandela, 1996'da boşanana kadar 39 yıl evli kalmıştı. Nelson Mandela 1994'de Apartheid rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin ilk siyahi devlet başkanı seçildiğinde o da ülkenin ilk siyasi devlet başkanı eşi olmuştu.Mandela'dan boşanmasının ardından kısa süre hükümette yer aldıktan sonra aktif siyasete veda eden Madikizela - Mandela, 2009'da yeniden parlamentoya girmişti.

Devlet Başkanı Yılbaşı Alabalık Hükümet Parlamento 

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