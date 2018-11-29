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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
APA 11. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu - İSTANBUL

APA 11. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması APA 11. Genel Kurulu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajından: - "Değişim ve gelişime açık, dinamik nüfusu, zengin kültürü ve tarihiyle bir fırsat bölgesi olan Asya'da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanması tüm dünya için büyük önem taşımaktadır"İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişim ve gelişime açık, dinamik nüfusu, zengin kültürü ve tarihiyle bir fırsat bölgesi olan Asya'da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanmasının tüm dünya için büyük önem taşıdığını belirtti.
Erdoğan, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:"Değişim ve gelişime açık, dinamik nüfusu, zengin kültürü ve tarihiyle bir fırsat bölgesi olan Asya'da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanması tüm dünya için büyük önem taşımaktadır. Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler hususlarında parlamentoların iş birliğini esas alan APA'ya çalışmalarında başarılar diliyor, genel kurulun verimli geçmesini temenni ediyorum.Üye ülke temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genel kurulun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Gesi Genel Kurul Erimli Parlamento 

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