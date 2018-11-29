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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
APA 11. Genel Kurulu - İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Laricani - İSTANBUL

APA 11. Genel Kurulu - İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Laricani - İSTANBUL

- Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni - İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ali Laricani'nin konuşması İSTANBUL (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ali Laricani, Anadolu Ajansı'nın "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulunun açılışı İstanbul 'da gerçekleştirildi.
İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ali Laricani toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İran İslam Toplantı 

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