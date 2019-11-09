Antrenörünün yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor - ANKARA İzle
- Sporcuların şehitler için dua okuması - Antrenmandan detay görüntü - Sporcuların çalışmaları - Sinan Kara'nın öğrencilere taktik vermesi ve konuşması - Sporcuların konuşmalarıAntrenörünün yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor - Ankara 'da eski milli güreşçi Seyit Özdemir'in hayatını kaybetmesinin ardından öğrencisi Sinan Kara, antrenöründen aldığı bayrağı ileri taşımak için çalışıyor - Kara:"Hocamızın amacı Çubuk'tan şampiyonlar çıkarabilmekti ama yakın zamanda vefat etti. Onun hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum" - "Ölmeden önce sporcularını bana emanet etti. Ben de onun bıraktığı yoldan ilerliyorum"ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Yakalandığı hastalığın ardından hayatını kaybeden eski milli güreşçi Seyit Özdemir'in öğrencisi, antrenörünün izinden giderek şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor.Aynı zamanda Ankara 'nın Çubuk ilçedeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olan 42 yaşındaki Seyit Özdemir, çocukluk yıllarında ilkokula giderken ata sporu güreşe ilgi duymaya başladı. Başladığı güreşte milli takıma seçilen Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı rektum ve karaciğer kanserine yenildi.Hastalığına rağmen okuldaki görevine devam eden, çocukluktan beri kopamadığı güreşte ise bir spor salonunda antrenör olarak sporcu yetiştiren Özdemir'in azminden etkilenen öğrencilerinden Sinan Kara, antrenörünün yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. - Antrenörünün izinde ilerliyorKara, AA muhabirine, hastalıkla mücadele etmesine rağmen antrenörünün öğrencileri hiç yalnız bırakmadığını söyledi.
Seyit Özdemir'in bu hareketiyle kendilerini büyük bir ders verdiğini anlatan Kara, spor hayatına başlamasına vesile olan Özdemir'in tam bir sporcu dostu olduğunu dile getirdi.Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan takımda 40’a yakın güreşçi çalıştırdığını aktaran Kara, şöyle konuştu:"Çubuk’ta güreşi Seyit hocamız başlattı. Ben de 2004'den beri yanında spor yapıyorum. Hocamızın amacı Çubuk’tan şampiyonlar çıkarabilmekti ama yakın zamanda vefat etti. Onun hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocamdan aldığım bilgiler ışığında edebi ve terbiyeyi öğrettiğim sporcularımıza, teknik ve taktik öğreterek şampiyon olmalarını hedefliyorum. Hedefimize ulaşmak için hiçbir çocuğumuzdan ücret almadan eğitimlerimizi veriyoruz. Herkes buraya gelerek çocuklarını yazdırabilir. Onun hedefleri doğrultusunda birden çok şampiyon çıkması için elimden geleni yapmaya çalışacağım.’" - Öğrencileri emanet etmişAntrenörü ve öğretmeni Seyit Özdemir’in hayatını kaybetmeden birkaç gün önce kendisini arayarak sporcularına sahip çıkmasını istediğini belirten Kara, "Hocam sayesinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü okudum. Yüksek lisansımı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yaptım. Şimdi doktoramı Gazi Üniversitesinde yapıyorum. Yine onun sayesinde tüm imkansızlıklara rağmen çok sayıda Türkiye ve uluslararası derecelerim var. Ölmeden önce sporcularını bana emanet etti. Ben de onun bıraktığı yoldan ilerleyerek aldığım bayrağı daha ileri taşımak için çalıyorum. Sorumluluğumun çok büyük olduğunu biliyorum." diye konuştu. Özdemir'in öğrencileri ise kendileri hiç yalnız bırakmayan, son nefesinde bile sporcuyu düşünen antrenörlerini hiç unutmayacaklarını kaydetti.
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