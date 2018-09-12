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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuk öldü - MANİSA Haberi

Antrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuk öldü - MANİSA Haberi

- Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nin dışından görüntüler - Ailenin hastane önündeki bekleyişinden detaylarAntrenmanda üzerine kale direği devrilen çocuk öldü - Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısında oynayan 8 yaşındaki çocuk, antrenmanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiMANİSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapısında oynayan Muharrem Ege Öztürk, antrenman sırasında üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, altyapı oyuncularından Muharrem Ege Öztürk'ün (8) üzerine devrildi.Ağır yaralanan Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane Kale Direği 

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