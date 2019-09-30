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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında - KARABÜK

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında - KARABÜK

- Kaza anının farklı açılardan görüntüleriAntrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yapılacak 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışması kask kamerasına yansıdıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.Bu sırada yüksek bir tepeyi tırmanmaya çalışan bir motosikletli ile arkasından gelen arkadaşı, tırmanma noktasında çarpıştı.Kazada yerde kalan sürücülerden birisinin "çıktım mı?" diye sorması arkadaşları arasında gülüşmelere neden oldu.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi oldu belirtildi.Kaza anı, diğer motosiklet sürücülerinin de kask kameralarına yansıdı.Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmandığı, daha parkurdan ayrılamadan arkasından gelen diğer sürücünün de ona çarptığı yer alıyor.

Hafta Sonu Kamera Motosiklet Sürücüsü 

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