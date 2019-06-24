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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antrenman yapan bisikletli trafik kazasında yaralandı - EDİRNE Haberi

Antrenman yapan bisikletli trafik kazasında yaralandı - EDİRNE Haberi

- Kaza yerinden görüntülerAntrenman yapan bisikletli trafik kazasında yaralandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de meydana gelen trafik kazasında bisiklet sporcusu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne - Kapıkule Yolu üzerinde antrenman yapan bisiklet sporcusu Efe Kaya (14), Yusuf Kapi idaresindeki 22 AAK 730 plakalı otomobille çarpıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri geldi.Kazada sol kolu kırılan Kaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası Bisiklet Sağlık Ekipleri 

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