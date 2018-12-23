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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Antika eşyaları almak için birbirleriyle yarıştılar

Antika eşyaları almak için birbirleriyle yarıştılar

MÜZAYEDEYE ÇIKAN EŞYALAR

Yarış Çekiliş Ressam Müzayede Açık Arttırma 

-MÜZAYEDEDEN GENEL, DETAY
-MÜZAYEDEYİ DÜZENLEYEN Sertaç Ay röp

( MUĞLA - ÖZEL) - Servet değerindeki antika eşyalar ve tablolar müzayedeye çıktı - Bodrum ilk kez düzenlenen müzayede büyük ilgi gördü ( MUĞLA - ÖZEL) Bodrum’da ilk kez düzenlenen eski eşyalar, antika eşyalar, yağlı boya tabloları için bir araya gelen yüzlerce antika meraklısı vatandaş eşyaları almak için birbirleriyle yarıştı. Bodrum’da ilk kez düzenlenen müzayede antika sevenler ve sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Yüzlerce kişi açık arttırmada satılan eşyaları almak için birbiriyle yarıştı. Bazı eşyalar 10 liradan açık arttırmaya çıkarıldı. Rekabet kızışınca 10 liralık antika eşyaların fiyatı bin liraya kadar çıktı. Ev eşyasından, kitaplara, ünlü ressamların tablolarına kadar yaklaşık 900 parça eser yeni sahiplerini buldu. Sertaç Ay ve Tuğçe Kırtay tarafından organize edilen Bodrum müzayedesinde yaklaşık 3 bin lira değerindeki gramofon ise yapılan çekilişle 1 kişiye hediye edildi. Ressam Gülsün Erbil tablosu 40 bin liradan, Bedri Rahmi Eyüboğlu tablosu 45 bin liradan müzayede de ki yerini aldı. Birçok antika eşya da antika severlere açık arttırma ile satıldı. Bodrum’da ilk.Bodrum’da ilk kez müzayede yapıldığın söyleyen organizasyon yetkilisi Sertaç Ay “Bodrum’da ilk kez böyle bir müzayede oluyor. Çok yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Tüm koltuklar doldu. İnsanlar böyle bir şey bekliyormuş Bodrum’da. Sanat eserleri, antika eşyalar, eski eşyalar ve birçok yerde bulamayacağınız nadide eserler alıcısıyla buluştu bugün. Her ayın 2’inci haftası Bodrum’da müzayede yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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