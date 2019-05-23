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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antika bisikletteki o ayrıntı görenleri şaşırtıyor...Plakalı bisiklet ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi

Antika bisikletteki o ayrıntı görenleri şaşırtıyor...Plakalı bisiklet ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi

Tokat Belediyesi şehir müzesinde sergilenen plakalı bisiklet

Ziyaretçiler Bisiklet Şehir Müzesi 

-Plakalı bisikletten ve müzeden detay
-Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin ile röportaj
-Vatandaşlarla röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat Belediyesi şehir müzesinde etnografik eserlerin yanı sıra yer alan 1940 model plakalı bisiklet dikkat çekiyor. Sulu Sokak Çarşısında kısa bir süre önce Tokat Belediyesi tarafından açılan şehir müzesinde bağış yolu ile alınan tarihi eserler sergileniyor. Türkiye'de 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan ve o dönemde özel plaka verilen bisikletlerden bir tanesi de şehir müzesinin üst katının girişinde sergiliyor. Zincirlerle tavana asılı olarak sergilenen plakalı bisiklet görenleri şaşırtıyor. Müze görevlisi arkeolog İbrahim Çetin, Tokat’ın 1940’lı yıllardan kalan tek plakalı bisikletinin şehrin tanınan esnaflarından merhum Fevzi Termeli’nin ailesi tarafından müzeye bağışlandığını kaydetti.
Plakalı bisikletin oldukça dikkat çektiğini ifade eden Çetin, “1940’lı yıllarda bisikletlere plaka, ruhsat ve ehliyet verilirmiş. Bu uygulama 1980’li yıllara kadar devam etmiş. Müzemizde o yıllardan kalan plakalı bisikleti görenler şaşırıyor. Ama 1940’lı yıllarda bu hiçte şaşılacak bir şey değilmiş. O dönemlerde tüm bisikletlerde plaka, ruhsat ve ehliyet zorunluluğu varmış” diye konuştu.
Müzeyi gezen vatandaşlar ise Türkiye’de 1940’lı yıllarda bisikletlerin plakalı olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyor. Müzeyi gezen vatandaşlardan Yunus Emre Yılmazer, plakalı bisiklet olduğunu görünce şaşırdığını ifade ederek, “Şuanda motosikletlerde ehliyet var. Bisiklette plaka olduğunu görünce şaşırdım” diye konuştu.

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