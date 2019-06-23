Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Antik kentte yoga yaptılar

Antik kentte yoga yaptılar

Başkan Neşet Tarhan'ın konuk katılımcılara çiçek vermesi

Egzersiz İlginç Görüntü Güneş Işığı Uluslararası İtalyan 

-Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Garinda Raju'nun konuşmasından görüntü
-Yoga etkinliğinden görüntü
-Sütunların görüntüsü
-Yoga yapanlar

( MERSİN )- Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendi MERSİN

- Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendi.
'Uluslararası Yoga Günü' dolayısıyla Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katılarak, tarihi sütunların gölgesinde yoga yaptı. Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Garinda Raju, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu ile Peder Roshan Cordiero da katılarak destek verdi. 9. Soli Güneş Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yoga hareketlerini eğitmenler eşliğinde tekrarladı. İzleyenlerin meraklı bakışları arasında ilginç görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Garinda Raju, yoganın zihin ve bedenle olan ilişkisinden bahsederek, kendilerine bu imkanı sunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti. Yoga ile Türk toplumunun yeni yeni tanışmaya başladığını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Bu özel bir gün. Çünkü yılın en uzun günü, güneş ışığının dünyada en çok olduğu gün. Festivalimiz artık uluslararası oldu. Dünya Yoga Günü de bunlardan bir tanesi. Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak, yogayı bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı