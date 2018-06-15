Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - DENİZLİ
- Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - Acil servis önünden görüntü - Josemeire Maria de Souza'nın konuşmasıAntik havuzda boğulma tehlikesi geçiren turistler kurtarıldı - Pamukkale ören yerindeki tarihi havuzda boğulmak üzereyken kurtarılan 2 Brezilyalı kadın turist, hastanede tedavi altına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ören yerindeki antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 Brezilyalı kadın turist hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira (65) ve kardeşi Valdete Maria de Souza (61), Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdi.Bir süre sonra iki kardeşin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören kafiledeki yakınları, durumu görevlilere bildirdi.Sudan çıkartılan kadınlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Odak Hastanesine kaldırıldı.Jandira Maria de Souza'nın hastaneye getirildiğinde solunumunun durduğu ve müdahaleyle hayata döndürüldüğü, iki kardeşin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Rosemeire Maria de Souza, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlikte Kleopatra Havuzu'na girdiklerini ve çok mutlu olduklarını belirterek, annesiyle teyzesinin havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.
Souza, "Annem şimdi yoğun bakımda. Nefes alamıyor. Çok çaresiziz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adalet istiyoruz. Cankurtaranlar hemen yardım etmedi. Ambulans, geç geldi." diye konuştu. MS 692 yılında meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, Pamukkale'de travertenlerin ardından en çok ilgi gören tarihi zenginlikler arasında yer alıyor.