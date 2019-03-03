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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Antik çağ geleneği turizmin çekim noktası oluyor - YAMBOL

Antik çağ geleneği turizmin çekim noktası oluyor - YAMBOL

- Yambol Parkı giriş - GösterilerAntik çağ geleneği turizmin çekim noktası oluyor - Yambol kentinde kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske Festivali ilgi çektiYAMBOL (AA) - Bulgaristan'ın Yambol kentinde "kötü ruhların kovulması" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali (Kukerlandia) renkli görüntülere sahne oldu.Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan günümüze taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan "kötü ruhları uzaklaştırmak" geleneğini canlandırdı. Yambol Belediyesinin düzenlediği festivalde Tunca Nehri yanındaki şehir parkında toplanan maskeli gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini jüriye beğendirmeye çalıştı.El yapımı “kuker” maskeler ve üzerlerindeki çanlarla gösterilerini sunan grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çıkardıkları sesler dikkati çekti.Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.
Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festival turizmde çekim noktası haline geldi.Özellikle Türkiye'den son yıllarda tur şirketlerinin paketlerine aldığı festival fotoğraf sanatçıları içinse önemli görseller sunuyor.

Ali İl Yarış Savaşçı Maskeli Grup Festival 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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