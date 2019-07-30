Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet İzle

Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet İzle

Drone görüntüler

Asad Jandarma Güvenlik Önlemi Uttu Hırsız 

-Fıstık arazisi
-Dalındaki antepfıstığı
-Nöbet kulesi
-Bekçinin arazide gezmesi
-Bekçinin ateş etmesi
-Fevzi Tiryaki ile röp.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in yeşil altını antepfıstığının hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık arazilerinde gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor. Fıstık bekçilerinin 2 aylık zorluk mesaisi başladı.
Son yıllarda antepfıstığının fiyatının artmasıyla hırsızların da dikkatini çeken antepfıstığının hasat zamanı yaklaştı. Antepfıstığının hasadı öncesinde de fıstık arazilerinde güvenlik önlemi arttı. Fıstık arazilerindeki ağaçların üzerinde bulunan antepfıstığını hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, askeri kuleleri aratmayan 20 metre yükseklikte nöbet kulesi yaptırıp, bekçi tutuyor. Bekçiler, fıstığın olgunlaşıp hasat edilmesi süresince av tüfekleriyle fıstık arazilerini 7 gün 24 saat boyunca bekliyor. Gece gündüz fıstık arazilerinde nöbet tutan ‘fıstık korucuları’ hırsızları korkutmak için havaya ateş ediyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayında durumu jandarma ve fıstık arazisi sahibine bildiriyor. Karkamış İlçesi’ne bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fevzi Tiryaki, Soylu Mahallesi’ndeki fıstık arazisini hırsızlardan korumak için bekçi tuttu. Hırsızlar için caydırıcı olması için bekçi tuttuklarını anlatan Tiryaki, “Bu sene fıstık da verim az. Az olmasına rağmen yine ağaçlarımızın üzerinde fıstık var. Bu fıstıklarımızı korumak için bekçi tuttuk. Bekçi gece gündüz burada kalacak ve fıstıklarımızı hırsızlardan koruyacak. Arazimize yaptırdığımız kulelerden de arazimizi gözetliyor ve hırsızlara karşı bekçiler arazimizde nöbet tutuyor” dedi.
(MFT-SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı