Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet

-Fıstık arazisi

-Dalındaki antepfıstığı

-Nöbet kulesi

-Bekçinin arazide gezmesi

-Bekçinin ateş etmesi

-Fevzi Tiryaki ile röp.



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in yeşil altını antepfıstığının hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık arazilerinde gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor. Fıstık bekçilerinin 2 aylık zorluk mesaisi başladı.

Son yıllarda antepfıstığının fiyatının artmasıyla hırsızların da dikkatini çeken antepfıstığının hasat zamanı yaklaştı. Antepfıstığının hasadı öncesinde de fıstık arazilerinde güvenlik önlemi arttı. Fıstık arazilerindeki ağaçların üzerinde bulunan antepfıstığını hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, askeri kuleleri aratmayan 20 metre yükseklikte nöbet kulesi yaptırıp, bekçi tutuyor. Bekçiler, fıstığın olgunlaşıp hasat edilmesi süresince av tüfekleriyle fıstık arazilerini 7 gün 24 saat boyunca bekliyor. Gece gündüz fıstık arazilerinde nöbet tutan ‘fıstık korucuları’ hırsızları korkutmak için havaya ateş ediyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayında durumu jandarma ve fıstık arazisi sahibine bildiriyor. Karkamış İlçesi’ne bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fevzi Tiryaki, Soylu Mahallesi’ndeki fıstık arazisini hırsızlardan korumak için bekçi tuttu. Hırsızlar için caydırıcı olması için bekçi tuttuklarını anlatan Tiryaki, “Bu sene fıstık da verim az. Az olmasına rağmen yine ağaçlarımızın üzerinde fıstık var. Bu fıstıklarımızı korumak için bekçi tuttuk. Bekçi gece gündüz burada kalacak ve fıstıklarımızı hırsızlardan koruyacak. Arazimize yaptırdığımız kulelerden de arazimizi gözetliyor ve hırsızlara karşı bekçiler arazimizde nöbet tutuyor” dedi.

(MFT-SD-

