Antep Fıstığı filmini izleyen 25 çifte 2 günlük tatil ödülü

-Meral Ay ile röportaj

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 6 Nisan’da vizyona girecek olan Antep Fıstığını Türkiye’nin hatta Avrupa’nın neresinde olursa olsun izleyecek sinemaseverler arasında yapılacak çekilişle 25 çift, 2 günlük Gaziantep turu kazanacak. Böylece Gaziantep, hem sinema filmi ile hem de bizzat yapılacak şehir turu ile ikinci kez tanıtılmış olacak. Gaziantep’i tanıtan ve Anadolu’da bir ilk olan Antep Fıstığı filmi 6 Nisanda vizyona girecek. Filmi izleyen 25 çifte 2 gün ücretsiz Gaziantep turu hediye edilecek. Gaziantep’te bir ilk olan ve başrollerini İvana Sert ve Orhan Uslu’un oynadığı Antep Fıstığı filmi, Antep şivesiyle Gaziantep’in Kültürünü, tarihini, mutfağını romantik komediyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Antep Fıstığı Filminin yapımcısı Zeugma yapım sahibi Meral Ay herkesi Antep fıstığı filmini izlemeye davet ederek, filmi izleyen 25 çifte 2 günlük unutamayacakları Gaziantep turu hediye edeceklerini ifade etti.

Gaziantep'te gişe rekoru kırmıştı Film ilk olarak Gaziantep’te vizyona girmiş ve gişe rekoru kırmıştı. Filme büyük emek vererek yapımcılığına imza atan Zeugma Yapım Şirketi Sahibi Meral Ay “Gaziantep sevdası bize sinema filmi çektirdi. Şehrimizi her yönüyle tanıttık. Bu filmle birlikte şehrimize ilginin daha da artacağını ümit ediyoruz. Bu sebeple, 25 çiftimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.

6 Nisanda herkesi Antep Fıstığı filmi izlemeye davet ettiklerini belirterek, “Antep Fıstığı sinema filmi, Anadolu sinemasında bir ilki gerçekleştirdi. Çünkü Gaziantep’in çok değerli bir yerel tiyatro gurubu Çeled Uşaklar, ilk kez bir büyük projede yer aldı. Gaziantep’in tarihi, kültürü, mutfağı en önemlisi o çok seveceğiniz şivesi hepsi Antep Fıstığı filminde var. Film Gaziantep’te yoğun ilgiyle izlendi. Milyon dolarlar harcanan filmler Gaziantep’te en fazla 20 bin izleniyordu. Ancak Antep fıstığı filmi izleme sayısı 80 bini geçti. Halen Gaziantep’te vizyonda, biz şimdi filmimizi Türkiye genelinde vizyona girmesinin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle izliyoruz. Filmimiz inşallah bir rol model olacak. Belki Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa gibi yerlerde bundan esinlenip kendi şehirlerini anlatan filmler yaparlar. Rol model olmak çok önemlidir. Çünkü Gaziantep tarihi, kültürü, sanayisiyle bölgemizin göz bebeğidir” dedi.

"Tüm masraflarını üstlenecek" Filmi izleyen 25 çifti Gaziantep’te 2 gün konuk edeceklerini belirterek, “Konuk Türkiye genelinde bizi izleyerek onure eden 25 şanslı çifti ulaşımı, konaklaması, mutfağımızla, tarihimizle, güzel bir Gaziantep turu ile 2 gün misafir edeceğiz. Bütün masraflarını biz karşılayacağız. Bu 25 çiftimizi filmin oyuncuları ve kentin ileri gelenleriyle buluşturacağız. Gaziantep’i merak edenler mutlaka filmi izlesin inşallah şanslı çiftimiz siz olursunuz. Tek yapmanız gereken adınız soyadınız ve biletinizin fotoğrafını bize whatsapp’tan atmanız yeterli olacak” şeklinde konuştu.

"Romantik komedi tadında muhteşem bir film Filmin konusunun romantik komedi olduğunun altını çizen Ay, “Biz toplum olarak komedi filmlerini çok seviyoruz. Bu film bir ilk çünkü yaş sınırı yok. Bizim filmimizde kötü unsur olmadığı için ailece izlenecek bir romantik komedi filmidir. Başrolünü Orhan Uslu ve İvana sert oynuyor. İzleyicilerimiz Antep şivesini gerçek anlamda Gazianteplilerin konuştuğu gibi dinleyecekler” diye konuştu.



