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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Anten kısmında sona gelinen Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Anten kısmında sona gelinen Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Drone ile kule çekimi

Çevre Kirliliği Televizyon Çekim 

-Kule
-Kulenin etrafı
-Kulenin tamamı

( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Çamlıca Kulesi’nin anteninde sona gelindi İSTANBUL

- Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin anteni yükselmeye devam ediyor. Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi. Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor. Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor. Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. Kule bu yüksekliği ulaştığında Paris'teki Eyfel kulesinden daha yüksek olacak. (MB-HB-
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