Antalyalılar 'kış güneşi'nin keyfini çıkardı

Antalya lılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Sahilde vakit geçiren vatandaşlar Antalya lılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardıANTALYA (AA) - Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini çıkardı.Hafta başında "kırmızı kod" uyarısında bulunulan ve haftayı yağışlı geçiren Antalya 'da, bahardan kalma bir gün yaşanıyor.Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının ise yüzde 61 olarak ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.Bazı tatilciler, çocuklarıyla denize girip güneşlenirken, bir kısmı balık tutmayı tercih etti.Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturup "kış güneşi"nin keyfini yaşadı.
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