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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalyalı balıkçıların ağına dev köpekbalığı takıldı İzle

Antalyalı balıkçıların ağına dev köpekbalığı takıldı İzle

Köpekbalığını vinçle kaldırılması

Uzunlu Köpek Balığı Akalan Köpekbalığı Açık Artırma 

-Açık artırma ile satışından kısa görüntü

( ANTALYA )- 2,5 metre boyundaki pamuk cinsi köpekbalığı 2 bin 500 TL'ye satıldı ANTALYA

- Antalya'da balıkçıların ağına takılan pamuk cinsi 2,5 metre boyundaki köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü. 500 kilogram ağırlığındaki köpekbalığı balık halinde açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı. Antalya'da av için açılan balıkçıların ağına canavar takıldı. Gece saatlerinde açılan balıkçılar, sabah balık haline 2,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığında pamuk cinsi dev köpekbalığıyla döndü. Balık halinde bir süre sergilenin ve ancak vinç yardımıyla çekilebilen köpek balığı, açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir daha önce de ağlarına iri köpek balığı takıldığını ancak bu büyüklükte köpek balığının nadiren yakalanabildiğini söyledi.


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