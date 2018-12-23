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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya yaza kaldığı yerden devam ediyor

Antalya yaza kaldığı yerden devam ediyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kitap Okuma 

-VATANDAŞLAR DETAY
-DENİZE GİRENLER DETAY
-ALPARSLAN CANER RÖP.
-LATİFE CANER RÖP.
-DETAYLAR

( ANTALYA )-Yurdun farklı bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya’da yazan kalma günler yaşanıyor- Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne akın etti ANTALYA - Yurdun farklı bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürürken,. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu Antalya’da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Akdeniz’in maviliklerinde kulaç attı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi, bazıları ise sahilde kitap okumayı tercih etti. Hafta sonu olmasından dolayı ailesiyle birlikte gelen vatandaşlar da sahilde çay eşliğinde sohbet etti. Antalya’nın yaşanılabilir güzel bir şehir olduğuna dikkat çeken Alparslan Caner, “Kışın da denize girilebiliyor. İlk girdiğinde soğuk geliyor, 1-2 dakika sonra güzel geliyor. Hava ve güneş değişiyor. Öğle saatlerinde 17 dereceydi. Antalya’ya yazın değil kışın da gelsinler. Kışın kilo da verebilir. Kışın denize girmeyi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
52 yaşındaki Latife Caner ise Antalyalı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Cennet gibi bir şehirde yaşadığını ifade eden Caner, “Yılın 12 ayı denize girilebiliyor. Bütün hekimler denizin faydalarını saymakla bitiremiyorlar. Özellikle 40 yaş üstü bay ve bayanların fiziki rahatsızlıkları için iyi geliyor. Sahilimiz, dünyayı kucaklayacak genişliğe sahip. Emekliye ayrıldıktan sonra denize girmeye ve güneşlenmeye başladım. D vitamini eksikliğim geçti. Güneşlenmek ve denize girmek mutluluk veriyor” dedi.

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