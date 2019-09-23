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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'ya şehit ateşi düştü

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Eve asılan Türk Bayrağı

Baba Ocağı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Teröristler Türk Bayrağı 

-evden görüntü
-ambulans
-askerler
-sağlık ekipleri ve askerin eve girmesi
-Şehidin fotosu

( ANTALYA - EK)- Antalyalı şehidin haberi ailesine ulaştı ANTALYA

- Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden P.Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan alesine ulaştırıldı. Servis şoförlüğü yapan baba Ali ve anne Zübeyde Dinçer'e haber verilirken sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin ailesinin evine türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.Evli ve 6 aylık bir kız bebeği olduğu öğrenilen P.Teğmen. Fikret Dinçer'in kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

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