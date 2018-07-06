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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'ya, gelen turist sayısı 5 Milyon 233 bin 367’ye ulaştı

Antalya'ya, gelen turist sayısı 5 Milyon 233 bin 367’ye ulaştı

ARŞİV

Rekor Destina Lyon Yılbaşı 

--Havalimanı
--Deniz
--Drone görüntüleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bu yıl '14 milyon turist' hedefiyle tüm zamanların rekoru kırılmak istenirken, 5 Temmuz itibarıyla yılbaşından bu yana kente gelen turist sayısı 5 milyon 233 bin 367'ye yükseldi. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, hem Rusya'dan hem de Avrupa ülkelerinden rekor artışlarla 2018 yılında yeni rekorlara imza atılıyor. Kent turizminde, 1 Ocak- 5 Temmuz tarihlerinde bu yıl 5 milyon 233 bin 367 turist sayısına ulaşıldı. Bu rakamla Antalya, en iyi rakamı yakaladığı 2014 yılının da üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2016'da Rusya ve Avrupa pazarında, 2017'de ise Avrupa pazarında meydana gelen düşüşler nedeniyle kötü 2 yıl geçirilen Antalya'da, bu yıl toparlanma süreci oldu. Hem Rusya pazarında hem Avrupa pazarında hem de diğer pazarlarda yükselişler, sektörde yeni rekorları da beraberinde getirdi. Geçen yıla göre yüzde 40 artış Antalya'da turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40 ile 1 milyon 496 bin 295 kişi arttı. En çok turistin ağırlandığı 2014'ün aynı dönemine göre ise kente 300 bin 290 daha fazla turist geldi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 5 Temmuz itibarıyla kente 5 Milyon 233 bin 367 turist geldi. Temmuz ayının ilk 5 gününde 366 bin 364 turist geldi. 5 Temmuz’lara göre kente gelen turist istatistiklerine bakıldığında 2014 yılında 4 milyon 933 bin 77, 2015 yılında 4 milyon 528 bin 992, 2016 yılında 2 milyon 407 bin 325, 2017 yılında 3 milyon 737 bin 72 turist geldi. Antalya’ya geçtiğimiz yılın 1 Ocak 5 Temmuz tarihleri arasına göre ise yüzde 40 ve 1 milyon 496 bin 295 artışla 5 Milyon 233 bin 367 turist geldi. (SÇ)
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