Antalya ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu - ANTALYA
- Operasyondan detay görüntüler - Zanlıların emniyetten çıkış anları Antalya ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu - İnternetten verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı - Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen şüphelinin, 50 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirtildiANTALYA (AA) - Antalya ve İstanbul'da internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 zanlı yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 25 kişi, internette otomobil satış sitelerine verilen bazı ilanlara kapora adı altında 2 bin ile 5 bin lira arasında para yatırdıktan sonra ilan sahiplerine ulaşamadıklarını bildirdi.Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerindeki aramada sahte kimlik, sürücü bilgileri, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen V.K'nin 50 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve ilk defa gözaltına alındığı belirtildi.Zanlılardan 2'sinin benzer suçlara karıştıkları gerekçesiyle emniyet teşkilatından ihraç edildikleri öğrenildi.
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