Antalya Valisi Münir Karaloğlu oyunu kullandı - ANTALYA
- Vali Karaloğlu'nun oy kullanması - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması" Antalya 'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi" - Antalya 'da 1 milyon 600 bin seçmen, 20'si seyyar 5 bin 32 sandıkta oy verme işlemine devam ediyor - Oyunu kullanan Vali Münir Karaloğlu: - "Dün Antalya 'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı"ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seçimin sorunsuz bir şekilde başladığını belirterek "Dün Antalya 'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı" dedi. Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Konyaaltı Caddesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya 'da bütün sandıklarda oy verme işleminin sorunsuz başladığını ifade etti. Antalya 'da 1 milyon 600 bin seçmenin 5 bin 12 sabit, 20 seyyar olmak üzere 5 bin 32 sandıkta oy kullanacağını söyleyen Karaloğlu, kampanya döneminin Antalya 'da seviyeli geçtiğini, bundan dolayı bütün partilere ve adaylara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceğini anımsatan Karaloğlu, sandıklar açıldıktan sonra millet için hayırlı olan sonucun çıkmasını temenni etti. - "8 bin 500 polis ve jandarma görev yapıyor"Hem kampanya döneminde hem bugün hem de sandıklar açıldıktan sonra güvenlikle ilgili bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Karaloğlu, "Bugün Antalya 'da polis ve jandarma bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 polis ve jandarmayla seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan, sonuçlar ilan edildikten sonra da bu tedbirlerimiz devam edecek." diye konuştu. Vali Karaloğlu, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni ederek Antalya 'da sorun yaşamadan sonuçları almak istediklerini söyledi.
Antalya 'da turizmin devam ettiğini ve seçimleri etkilemediğine işaret eden Karaloğlu, şöyle devam etti:"Dün Antalya 'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı. Onu bu kampanya sürecinde gördük, bugün de bir etkisi yok. Yine yabancılar gelmeye devam ediyor, onların bizim seçimimizle bir ilgileri yok. Antalya lılar gerçekten turizm kenti olma özelliğine dikkat ederek kampanyayı yaptılar."