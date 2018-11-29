Antalya Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

-Üzümdere Irmağı kıyısında bulunan restorant işçisi Kemal Çoban ile röportaj

-Restoranın önünde bulunan sandalye ve masalar



( ANTALYA )- Üzümdere Irmağı'nda su seviyesi 3 ile 5 metre arasında yükselirken, İbradı’da metrekareye 261 kilogram Akseki ilçesi’nde ise 139 kilogram yağış düştü ANTALYA



- Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Dün etkili olan yağışlarda İbradı’da metrekareye 261 kilogram Akseki ilçesinde ise 139 kilogram düştü. Akseki ve İbradı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrası barajları besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın eylül ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.

Irmaktaki su seviyesinin yükselmesi, Oymapınar ve Manavgat barajlarının su seviyesini de arttırdı. Yağışlar ve derelerin beslediği barajların su seviyesinin yükselmesi, Manavgat Irmağı'nın da su seviyesinin artmasına neden oldu. Handos mevkisinde restoran işletmesinde çalışan Kemal Çoban, yağmurun aralıklarla etkili olmasının taşkınları önlediğini söyledi.



Çoban, etkili olan yağış nedeni ile sabah saatlerinde su seviyesi birden yükseldi. Sandalye ve masalarımızın bazıları sel ile birlikte ırmağa gitti. Yazın su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 5-6 metreyi buldu. 12'nci aya girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı." Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü İbradı’da metrekareye 261 kilogram Akseki ilçesinde ise 139 kilogram yağış düştü.

