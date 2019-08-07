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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya sahillerinde yoğunluk

Antalya sahillerinde yoğunluk

- Konyaaltı plajından detaylar - Su sporu yapanlardan detaylar - Denizde serinleyen vatandaşlar - Caner Kanık ile röportaj - Sahilde güneşlenen vatandaşlar - Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurduANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya 'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü.Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.Serinlemek için Konyaaltı'nı tercih eden Caner Kanık, Antalya 'da yaşadığını belirterek, "Konyaaltı sahili çok güzel. Herkesin en az bir kez Konyaaltı sahilini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Konyaaltı, Türkiye'deki en temiz plajlardan biri." dedi.

Hava Sıcaklığı Su Sporları Başkent 

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