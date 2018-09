Antalya sahilinde Küba rüzgarı esti İzle

-konserden detay



( ANTALYA )- Ünlü İspanyol piyanist Ivan Melan10 Kübalı müzisyenden oluşan The Cuban Swing Express Cubaing Forever, Türkiye'deki prömiyerini Antalya'da gerçekleştirdi. ANTALYA



- Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı, ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal’ın yaptığı 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 6. gününde ünlü İspanyol piyanist Ivan Melon ile 10 Kübalı müzisyenden oluşan The Cuban Swing Express Cubaing Forever topluluğu sahne aldı. Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı bulunan İspanyol piyanist Ivan Melon ve topluluğu, Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı dolduran binlerce seyirciye coşkulu anlar yaşattı. Açık havada konser dinlemenin keyfini çıkaran müzikseverler, danslarıyla müzisyenlere eşlik etti. Konser bitiminde sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Başkan Menderes Türel, sanatçıları şaşırttı. Ivan Melon, “Böyle muhteşem bir şehrin belediye başkanından çiçek ve plaket almak büyük mutluluk. Kendisine bu güzel jesti için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu şehirde yaşayanlar çok şanslı” dedi.

İzleyicilerini kırmayarak planlanan konser süresini aşan Ivan Melon, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Seyircilerin alkış ve çığlıklarıyla konseri tamamlayan Melon, “Eşsiz bir sahilde müthiş konser oldu. Seyircinin temposu bizleri çok etkiledi. Geldiğiniz ve bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Ünlü İspanyol piyanist Ivan Melon, aralarında dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Buika, Charles Aznavour, Mariza’nın da olduğu birçok farklı sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. Ünlü piyanist, Montreux, North Sea, San Francisco’daki SFJazz gibi festivallerde performanslar da sergiledi. Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren 10 Kübalı müzisyenden oluşan The Cuban Swing Express Cubaing Forever topluluğu ise, prömiyerini 2014 yılında Paris’teki L’Alhambra tiyatrosunda yaptı. Grup, Türkiye’ye ise ilk kez festival kapsamında geldi.