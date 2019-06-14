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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya plajı değil, Şırnak'ın dereleri İzle

Antalya plajı değil, Şırnak'ın dereleri İzle

havuz

Yüzme Çalışan Çocuklar Irak 

-dağ
-çocuklar
-yüzme alanı
-taşlara yaslanıp ısınma
-röportajlar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, sıcakların başlaması ile birlikte kendilerini buz gibi sulara bırakmaya başladı - Büyük bir bölümü dağlık alandan oluşan ilçede çocuklar kum yerine taşlara uzanıp güneşlendi ŞIRNAK

– Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, sıcakların başlaması ile birlikte kendilerini buz gibi sulara bıraktı. Büyük bir bölümü dağlık alandan oluşan ilçede çocuklar, kum yerine taşlara uzanıp güneşlendi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarında yüzmenin keyfini çıkarıyor. Buz gibi sularda küçük havuzlar yapıp gün boyu yüzen çocuklar, öğlen saatlerinde derelere akın ediyor. Güneşlenmek için taşları kullanan yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup çocuk ilçeye bağlı Başaran köyü yaylasındaki alana gelip gün boyu yüzmenin tadını çıkarıyor. Volkan Gökçe isimli çocuk, buz gibi suda yüzmek isteyenleri köylerine davet etti. Volkan Gökçe, “Öğlen saatlerinde buraya gelip yüzüyoruz. Çok güzel, biraz soğuk ama taşlara yaslanarak ısındıktan sonra güneşleniyoruz. Her zaman buradayız. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
Nesim Gökçe isimli çocuk ise, havuz yapmanın günlerce sürdüğünü belirtti.
Nesim Gükçe, “Burası çok temiz bir yer, Antalya sahili gibi değil ama olsun burası da bizim Antalya’mız” diye konuştu.
Berrak suda yüzmeye çalışan çocuklar yetkililere çağrıda bulunarak köylerine bir havuz yapılmasını istedi.
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