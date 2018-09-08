Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aşırı yağış sebebiyle heyelan meydana geldi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aşırı yağış sebebiyle heyelan meydana geldi

gece görüntüsü

Bild Aşırı Yağış 

-yoldaki çalışmalar
-bir vatandaşın olayı anlatması
-Heyelan'ın gündüz fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yakınlarında yağmur sebebiyle heyelan yaşandı. Gündoğmuş'a 1,5 kilometre kala yaşanan heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatılırken ulaşımın Karadere mahallesi üzerinden bağlandığı bildirildi.
Bugün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi girişinde heyelan olayı yaşandı. Yol kenarındaki toprağın kayması sonucu yaşanan heyelanda yoldan geçen araçlar ve sürücüler zarar görmedi. Karayolları ekipleri tarafından yolu kapatan toprak ve kaya parçalarının temizlenerek yolun açılması için çalışma başlatılırken, olası yeni bir heyelan ihtimali sebebiyle tedbiren karayolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yol açılıncaya kadar Gündoğmuş ilçesine ulaşımın Karadere mahallesi üzerinden sağlanacağı öğrenildi. Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam vekili Muhammed Emin Nasır, heyelan olayının akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesine 1,5 kilometre mesafede aşırı yağış sebebiyle meydana geldiğini belirterek " Olayda zarar gören vatandaş ve araç yok. Yolun açılması çalışmaları devam ediyor ancak tedbiren yeni heyelan olma ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapattık. Yol açılıncaya kadar ulaşım Karadere mahallesi üzerinden sağlanacak. " dedi.

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı