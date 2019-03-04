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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü - '1207 Fetih Koşusu' İzle

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü - '1207 Fetih Koşusu' İzle

Antalya 'nın fethinin 812. yıl dönümü - "1207 Fetih Koşusu" - Koşudan detaylar - Kupa töreniANTALYA (AA) - Antalya 'nın fethinin 812. yıl dönümü çerçevesinde "1207 Fetih Koşusu" düzenlendi.
Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kutlamalar kapsamında Antalya 'da eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen koşuya 4 kategoride 3 bin öğrenci katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan koşu, Karaaalioğlu Parkı'nda sona erdi. Koşunun finiş çizgisinde baygınlık geçiren bazı öğrencilere ilk yardım ekipleri müdahale etti.Koşuda yıldız erkeklerde Mevlüt Emir Gürlek, yıldız kızlarda Zeynep Bozan, genç erkeklerde Lokman Kızılkaya ve genç kızlarda Ümran Çelik ilk sırayı aldı.Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.

Genç Kız Genç Kızlar Öğrenciler Gori 

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