Antalya'nın 2 bin rakımlı yaylalarında karla mücadele



- Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 5-10 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yolunu iş makineleri yardımıyla göçerlerin yaylalara çıkması için 14 mayıs tarihinden itibaren yoğun şekilde karla mücadele çalışması sürdürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylalarında yer yer 5-10 metreyi bulan karlı yollarını, Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için 14 mayıs tarihinden itibaren yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.



Hem Akseki'nin, hem de Gündoğmuş ilçelerinin yaylalarında 60 kilometreden fazla yolda ekiplerin karla mücadele yapıldığını söyleyen Akdemir, şöyle devam etti. " Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş Yaylalarında yaklaşık 60-70 kilometre bir yolda doğa şartlarına rağmen karla mücadele çalışması yaptık. Ekiplerimiz Hem Akseki, hem de Gündoğmuş bölgesinden iki taraflı karla mücadele yaptılar. Şu anda yaylalara çıkan ana yollarımızı açtık. Ekiplerimiz yaylaların ara yollarında çalışmaya devam ediyor. Göçerlerin şu anda yaylaya çıkması için önünde herhangi bir engel yok. Rahatlıkla yurtlarına ulaşabilirler. Ara Yayla yollarını açma çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızı bu hafta sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Bu yıl kar daha fazla Büyükşehir belediyesinin 5 yıldır yaylalarda karla mücadele ettiğini anlatan Akdemir, şöyle devam etti; "Buraya 5 yıldır geliyorum. Ama bu yıl karın daha fazla olduğunu gördüm. Kar kalınlığı yer 5-10 metreyi buluyordu. Zor şartlarda da olsa bir an önce göçebelerimizi yaylaya çıkarabilmek için ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Büyükşehir belediyesi olarak sahil kırsal demeden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için 14 mayıs tarihinden itibaren çalışma sürdürüyordu.

