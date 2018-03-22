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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Antalya merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü - Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 31'i yakalandıANTALYA (AA) - Antalya merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik Antalya , İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin'deki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 31'i yakalandı.Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akalan Muhabir Suç Örgütü 

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