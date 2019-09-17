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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İzle

şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Hastane Askeri Öğrenci Adli Kontrol Muvazzaf Asker Emekli Asker 

-araca bindirilmeleri
-hastane detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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