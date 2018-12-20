Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya-Kumluca karayolunda heyelan Haberi

Antalya-Kumluca karayolunda heyelan Haberi

Heyelan olan alandan görüntü

Sağanak Yağış 

-Uğur Ay ile röp.
-Genel görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya-Kumluca D-400 karayolunda heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araç trafiğine kapalı olan şeritte heyelan meydana geldi. Şubat ayında heyelan olan bölgeden yaklaşık 300 metre daha Kumluca yönünde yaklaşık 2-3 metre çökme oldu. Yol genişletme çalışmasının yapıldığı alanda meydana gelen heyelanla ilgili çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz 26 Şubat’ta Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde, heyelan meydana gelmişti. Bölgede yaklaşık 25- 30 metre yol çökmüştü. Heyelan nedeniyle çöken Kumluca-Antalya D-400 karayolu ise yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu yenilenerek tek şerit ulaşıma açılmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı