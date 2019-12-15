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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ şaşkınlığı Haberi

Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ şaşkınlığı Haberi

Cep telefonu görüntüleri

Ölümsüz Köpek Balığı Köpek Su Ürünleri Cep Telefonu 

-Balıkçıların ay balığıyla karşılaşması
-Ay balığının tekneye yanalması
-Ay balığı detay
-Kaptan Mehmet Sezgin Saman röp.
-Saman detaylar

( ANTALYA )- Balıkçılar, köpek balığı sandıkları balığın bilimsel adı ‘mola mola’ olan ay balığı olduğunu fark edince neye uğradığını şaşırdı- Teknenin kaptanı Mehmet Sezgin Saman:- “ Suyun üzerinde ada gibi duruyordu. Onu gördükten sonra bize bu güzelliği izlemek kaldı” ANTALYA

- Antalya’da denize açılan balıkçılar, bilimsel adı ‘mola mola’ olan ay balığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpek balığı sandıkları ay balığının teknelerine oldukça yanaşmasıyla oldukça heyecanlanan balıkçılar, o anları cep telefonuyla videoya kaydederek ölümsüzleştirdi. Kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki balıkçılar, Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı. Beldibi Mahallesi açıklarında bir balığın yüzgecini fark eden balıkçılar, ilk olarak gördükleri balığın köpek balığı olduğunu düşündü. Tekneyle balığın bulunduğu alana doğru yaklaşan balıkçılar, köpek balığı olarak tahmin ettikleri balığın, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Nadir görünen balığı fark eden balıkçılar, büyük heyecan yaşarken, tekneye kadar yaklaşan ay balığını görüntüledi. "Suyun üzerinde ada gibi duruyordu" Yaşadığı o anları anlatan Mehmet Sezgin Saman, ay balığını teknedeki diğer balıkçıların fark ettiğini belirterek şunları söyledi: “Aynı bölgede daha önce 3-4 metre büyüklüğünde köpek balığına denk gelmiştik. İlk önce korktuğumuzdan dolayı elimize kakıç aldık. Ay balığı olduğunu gördük. Muazzam bir hayvandı. Birçok insanın hayatında bir kere görebileceği bir hayvandı. 2 tona kadar büyüyebilen bir balık ama bizim gördüğümüz yaklaşık 500 kilo kadardı. Suyun üzerinde ada gibi duruyordu. Onu gördükten sonra bize bu güzelliği izlemek kaldı. Sosyal medyadan da paylaştık. Balığın ticari anlamda değerinin olmadığını aktaran Saman, “Biz ilk defa denk geldik. Sosyal medyada paylaştığımızda su ürünleri hocalarımız ‘çok şanslısınız’ tabiri kullandı.
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