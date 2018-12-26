Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

-Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması

-Bölge trafik ekipleri



( ANTALYA ) - Karayolları ekipleri ulaşımın kapanmaması için gece gündüz çalışıyor ANTALYA



- Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için karayolları ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ekipler ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi yakınlarında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Alacabel'de, gece yolda kalan araç ve tırları karayolları ekipleri kurtardı. Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yapıyor. Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

