Antalya-Konya karayolunda kar engeli

-Yolda kalan araçlar

-Araçların itilmesi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’yı Konya'yı bağlayan Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki- Seydişehir kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından kurtarılıyor.

