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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya heyetinden Çukurca ziyareti - HAKKARİ

Antalya heyetinden Çukurca ziyareti - HAKKARİ



: - "Gelin Kardeş Olalım Projesi" - Antalya da gelen grup tarihi kale evlerin ziyaret - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görevli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert ile röportajAntalya heyetinden Çukurca ziyaretiHAKKARİ (AA) - Antalya'nın Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert başkanlığındaki heyet, "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Hakkari 'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.Antalya Valiliği öncülüğünde, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen koordinesinde yürütülen proje kapsamında kente gelen Sert ve beraberindekiler, Narlı köyündeki çiftçileri ziyaret etti.Burada kurulan mantar üretim tesisini inceledikten sonra Gündeş köyünü gezen Sert ve heyet üyeleri, kent merkezindeki çiftçileri tarlalarında ziyaret etti, tarihi Kale Evlerini gezdi.Sert, yaptığı açıklamada, söz konusu proje kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.

Kentteki çiftçi ve üreticilere yardımcı olmak istediklerini dile getiren Sert, "Gün boyu sahadaydık. Mantarın üretilebileceği alanları tespit ettik. Eylül ayında yine geleceğiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Proje gerçek amacına çok uygun. Burada mesleki tatmin yaşıyoruz. Projemiz bitse bile kardeşliğimiz ömür boyu devam edecek." dedi.
Bölge insanının çok iyi ve samimi olduğunu belirten Sert, onlarla tanışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Heyete ziyaretlerinde İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür de eşlik etti.

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