Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - ANTALYA
- Antalya Havalimanı - Polisin valizi araması - Uyuşturucunun bulunmasıANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda üstünde ve valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen İran uyruklu V.M'nin detaylı üst ve valiz aramasını yaptı.Ekiplerin yaptığı aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutukland
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