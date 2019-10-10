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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya Havalimanı’nda 5 kilogram eroin yakalandı

Antalya Havalimanı’nda 5 kilogram eroin yakalandı

Polisin şüphelinin valizini incelemesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-uyuşturucu maddeyi bulması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Hakkari’den Antalya’ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari’den Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi. Havalimanına gelen V.M.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
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